Раскрыты характеристики новейшего российского двигателя для самолетов 177С

Российский двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации, представленный впервые на авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае, имеет значительно увеличенный срок службы и мощность.
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