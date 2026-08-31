Украина: Один полицейский погиб и трое получили ранения во время взрыва в отделении полиции в Ровно по состоянию на послеобеденные часы.
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