В Казани прошел этап чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров

В столице Татарстана на площадке Центра содействия развитию гражданских инициатив в «Квартале юстиции» состоялся региональный этап III Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста.
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