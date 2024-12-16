О собаках с нежностью и пониманием

Один из лучших писателей современности Захар Прилепин стал писать о своих собаках. Нет, в сборнике рассказов есть и люди: жена писателя, дочери, охотник Никанор Никифорович, Екатерина Елисеевна с двумя дочками,.
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