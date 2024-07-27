"Не хочешь в военкомат, тогда верни паспорт". Азербайджанец едет домой в Баку

у них в языке нет ВЫ. они в тёплом стане ТЫКАЮТ. пусть отправляются в Бакы и предместья. в России им нечего делать . они злые и озверелые. турки их зовут - пусть туда и валят.

А

Александр24

Вот почему сейчас всё делается через жопу? В СССР при поступлении на работу все регистрировались в ВУС ( военно-учётный стол). Почему сейчас не обязать ВСЕХ работодателей не принимать на работу не вставших на учёт работников? И установить за неисполнение этого такой штраф, чтобы нарушитель зарёкся на всю жизнь. Чего проще-то?