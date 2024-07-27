Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр24
    Вот почему сейчас всё делается через жопу? В СССР при поступлении на работу все регистрировались в ВУС ( военно-учётн..."Не хочешь в воен...
  • Анатолий Мельник
    👍Еще один генерал ...
  • jolanta poplawskaja
    А Пригожин был прав.Еще один генерал ...

"Не хочешь в военкомат, тогда верни паспорт". Азербайджанец едет домой в Баку

"Не хочешь в военкомат, тогда верни паспорт". Азербайджанец едет домой в Баку

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Занятная история произошла в Мордовии. В общем, там азербайджанец, по фамилии Аббасов, пять лет назад получил российское гражданство.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
И семью лишить всех преференций,гражданства , всех пособий, отобрать квартиру- и всем скопом с «Роялчиком»- в Баку! Навсегда! Безвозвратно! Пожили на халяву, хватит!
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2 час.
Valentina hohlova
у них в языке нет ВЫ. они в тёплом стане ТЫКАЮТ. пусть отправляются в Бакы и предместья. в России им нечего делать . они злые и озверелые. турки их зовут - пусть туда и валят.
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1 час.
А
Александр24
Вот почему сейчас всё делается через жопу? В СССР при поступлении на работу все регистрировались в ВУС ( военно-учётный стол). Почему сейчас не обязать ВСЕХ работодателей не принимать на работу не вставших на учёт работников?  И установить за неисполнение этого такой штраф, чтобы нарушитель зарёкся на всю жизнь. Чего проще-то?
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11 мин.

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