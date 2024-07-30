Назван ТОП-10 лучших продуктов для снижения веса

Если вы стремитесь к потере веса, обратите внимание на продукты с низким гликемическим индексом. Эксперты по питанию, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, подчеркивают, что такие продукты медленно перевариваются, обеспечивая стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для контроля аппетита.