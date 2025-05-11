Популярная ведущая похвасталась фигурой в крошечном бикини

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.