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Иммунолог Жемчугов предупредил об опасности распространения вируса Khosta-2

Иммунолог Жемчугов предупредил об опасности распространения вируса Khosta-2

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА "Новости", что вирус Khosta-2 пока безобиден для людей, но может стать опасным, получив возможность передаваться от человека к человеку.

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