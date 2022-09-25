Иммунолог Жемчугов предупредил об опасности распространения вируса Khosta-2

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА "Новости", что вирус Khosta-2 пока безобиден для людей, но может стать опасным, получив возможность передаваться от человека к человеку.