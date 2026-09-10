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Царьград

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ВКонтакте сообщают об уникальной находке древнего пня в Псковской области

ВКонтакте сообщают об уникальной находке древнего пня в Псковской области

В Плюсском районе Псковской области обнаружен окаменелый пень, которому около 300 миллионов лет. Уникальная находка, весом 15-20 кг, была найдена в пожарной канаве жителями деревни Ляды.

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