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Евродепутат Блага: Антироссийские санкции бьют по Европе, а не по России

Словацким политик, депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости заявил, что от антироссийских санкций разрушается экономика стран ЕС, а не России, пример - немецкая экономика.

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