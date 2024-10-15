Словацким политик, депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости заявил, что от антироссийских санкций разрушается экономика стран ЕС, а не России, пример - немецкая экономика.
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