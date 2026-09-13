Капоната орзотто сочетает в себе сладкие, глянцевые и кисловатые ноты традиционной сицилийской капонаты с приятной, обволакивающей текстурой орзотто (приготовленного из пасты орзо или перловой крупы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный плов с ...
- Лазанья с курицей...
- И Торт "Битое Стекл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым