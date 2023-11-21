Кадры боя: техника НАТО пылает на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Армия России продолжает успешно уничтожать натовскую технику в ходе боёв на Запорожском фронте. Противник не оставляет попытки наступления не только у Работино, но и у Новопрокоповки, пытаясь прорваться к посёлку.
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