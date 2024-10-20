Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с инспекцией бригаду Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где ознакомился с их боеготовностью.
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с инспекцией бригаду Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где ознакомился с их боеготовностью.
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