Поддубный проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия" военкор Евгений Поддубный проголосовал на выборах в Государственную думу, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка на базе одной из столичных школ.
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