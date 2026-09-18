Поддубный проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия" военкор Евгений Поддубный проголосовал на выборах в Государственную думу, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка на базе одной из столичных школ.