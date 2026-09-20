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Регионы России

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Стартовала бета World of Warcraft: Forever с рекордной активностью и техническими сложностями

Стартовала бета World of Warcraft: Forever с рекордной активностью и техническими сложностями

Старший геймдизайнер Джош Гринфилд отметил, что такие показатели активности он не наблюдал за 17 лет работы в Blizzard и почти 8 лет над Classic.

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