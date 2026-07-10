С каким партнером по знаку зодиака никогда не будет скучно

Стрельцы будут постоянно мотивировать своего партнера, а Львы вытаскивать на вечеринки. По ее словам, у некоторых знаков зодиака чрезмерная активность запрограммирована от природы, так что с ними точно не получится спокойно лежать на диване и скучать.
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