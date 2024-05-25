Источники сообщают о погибшем на СВО генерале, фигурировавшем в деле Попова

В уголовном деле экс-командующего 58-й армией Ивана Попова был ещё один высокопоставленный офицер, который погиб на СВОВ минувшую пятницу суд принял решение продлить арест бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову.
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