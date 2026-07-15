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Райдер Наталии Орейро: что она требует за выступление стоимостью 28 млн

Райдер Наталии Орейро: что она требует за выступление стоимостью 28 млн

Поклонники Наталии Орейро снова получили шанс увидеть любимую звезду не только на больших концертах. Как стало известно, актриса готова рассматривать предложения о выступлениях на закрытых мероприятиях для российских заказчиков.

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