Райдер Наталии Орейро: что она требует за выступление стоимостью 28 млн

Поклонники Наталии Орейро снова получили шанс увидеть любимую звезду не только на больших концертах. Как стало известно, актриса готова рассматривать предложения о выступлениях на закрытых мероприятиях для российских заказчиков.
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