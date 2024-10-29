В Ростовской области правоохранители провели мероприятия по соблюдению требований миграционного законодательства

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с участковыми уполномоченными полиции проведены проверочные мероприятия в сфере миграции на объектах торговли на территории Кировского и Первомайского районов города Ростова-на-Дону.