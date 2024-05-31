Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    Ну что, губернатор Беглов, этой несчастной жертве изувера- насильника Вы тоже расскажете о « дружбе народов и пользе ...БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ...
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США "забыли" про швейцарский саммит и зовут Кремль на новые переговоры в присутствии союзников из БРИКС

США "забыли" про швейцарский саммит и зовут Кремль на новые переговоры в присутствии союзников из БРИКС

На Западе неожиданно заговорили об организации нового саммита. Местом проведения выбрали Саудовскую Аравию - территорию для европейских политиков крайне непривычную.

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