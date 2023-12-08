Нуралы Алип перед игрой с «Пари НН»: «В следующем матче главное — выиграть»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал предстоящий матч петербуржцев с «Пари НН». — А вам как, когда за стенами минус 15, а здесь плюс 15 градусов? До этого на базе тренировались? — Да, сейчас первый раз здесь, и это вообще тема! Кайф! Как летом здесь.