Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся телефонной беседы подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии