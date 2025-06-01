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Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества

Путин и Пашинян подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся телефонной беседы подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества.

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