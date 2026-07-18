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Мировое обозрение

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Мэр Мамдани изучает законность задержания Нетаньяху при его визите в Нью-Йорк

Мэр Мамдани изучает законность задержания Нетаньяху при его визите в Нью-Йорк

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс (в исходном тексте допущена ошибка в имени — прим. ред.) всерьёз рассматривает сценарий, который ещё пару лет назад казался фантастикой: арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот ступит на землю мегаполиса.

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