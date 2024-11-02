Бельгия помогает Франции в расследовании против Telegram

Они создали совместную следственную группу и делятся результатами работы и проводят совместные действия Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к коллегам из Франции и оказывает всестороннюю помощь и поддержку в расследовании против мессенджера Telegram.
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