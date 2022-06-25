Релиз триллера Гая Ричи отложили из-за национальности украинских гангстеров

Премьеру нового шпионского боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов (около 8,3 миллиарда рублей) отложили, чтобы изменить в нем национальность преступников, пишет Daily Mail.