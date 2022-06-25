Аргументы и Факты

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Релиз триллера Гая Ричи отложили из-за национальности украинских гангстеров

Релиз триллера Гая Ричи отложили из-за национальности украинских гангстеров

Премьеру нового шпионского боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов (около 8,3 миллиарда рублей) отложили, чтобы изменить в нем национальность преступников, пишет Daily Mail.

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