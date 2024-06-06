❗️На каждый выпад Украины нам нужно искать более сильный ответ. Всю дипломатию нужно искать на поле боя Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️На каждый выпад Украины нам нужно искать более сильный ответ. Всю дипломатию нужно искать на поле боя Глава Крыма Сергей Аксёнов.