Игрок "Спартака" Литвинов назвал слухами информацию об отставке Абаскаля

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов после победы над "Оренбургом" (3:1) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России высказался о разговорах об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, заявив о неправдивости этих сообщений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии