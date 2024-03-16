Игрок "Спартака" Литвинов назвал слухами информацию об отставке Абаскаля

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов после победы над "Оренбургом" (3:1) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России высказался о разговорах об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, заявив о неправдивости этих сообщений.