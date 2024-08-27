Российские мотострелки отразили попытку прорыва ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки войск "Север" сорвали попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11.
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