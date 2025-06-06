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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Жители района Северное Тушино участвуют в проекте «Домики добра»

В городе заработали «Домики добра» проекта «Москва помогает». До 7 сентября все желающие могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО) и детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных.

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