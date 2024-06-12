Премьер Японии отправился в Италию для участия в саммите «Большой семерки»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду отправился из Токио в Италию для участия в саммите «Большой семерки», где намерен возглавить дискуссии о растущей военной напористости Китая в дополнение к другим вопросам безопасности и экономики.
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