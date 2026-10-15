«Взаимный шантаж»: а было ли отключение ВСУ от Starlink на самом деле Близкое к Белому дому издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация Дональда Трампа не имеет никакого отношения к внезапным ограничениям работы терминалов Starlink на Украине.