Daily Storm

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В Подмосковье задержали контролера, трижды ударившего безбилетника ножом в шею

В Подмосковье задержали контролера, трижды ударившего безбилетника ножом в шею

Нападавший, по предварительной версии, ранее столкнул пьяного мужчину с платформы, отчего тот чуть не погибСиловики задержали охранника-контролера подмосковной железнодорожной станции Воронок, который накануне ударил ножом безбилетника в шею.

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