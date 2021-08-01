В Подмосковье задержали контролера, трижды ударившего безбилетника ножом в шею

Нападавший, по предварительной версии, ранее столкнул пьяного мужчину с платформы, отчего тот чуть не погибСиловики задержали охранника-контролера подмосковной железнодорожной станции Воронок, который накануне ударил ножом безбилетника в шею.
Нападавший, по предварительной версии, ранее столкнул пьяного мужчину с платформы, отчего тот чуть не погибСиловики задержали охранника-контролера подмосковной железнодорожной станции Воронок, который накануне ударил ножом безбилетника в шею.
Свежие комментарии