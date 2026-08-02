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Лето на максимум: фестиваль «Вкус лета» подарил городу яркие эмоции

Лето на максимум: фестиваль «Вкус лета» подарил городу яркие эмоции

25–26 июля в Москве прошёл двухдневный семейный музыкальный фестиваль Он собрал на одной площадке музыку, гастрономию, спорт, зоны красоты и ухода, детские активности и даже заботу о питомцах, превращая привычные выходные в насыщенный городской праздник для всей семьи.

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