Более 700 человек трудоустроено по проекту «Серебряный возраст» в Карагандинской области

Карагандинка Нафиса Мухитова нашла работу по профессии в 60 лет. Проект «Серебряный возраст» позволил женщине почувствовать себя нужным и востребованным работником, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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