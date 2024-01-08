Кешбэк для пенсионных карт: как вернуть больше денег за покупки в магазинах Ирэн ОрлонскаяС 1 января многие банки вновь внесли изменения в условия получения кешбэка, что затронуло не только обычные банковские карты, но и пенсионные карты.