Крейсер «Варяг» и «Маршал Шапошников» вскоре из Гаваны взглянут на Вашингтон через ракетные прицелы

Стала известна конечная цель таинственного похода самых мощных боевых кораблей ТОФа — из Средиземного моря к побережью США С каждой неделей все загадочней выглядят маршрут и истинные цели дальнего похода тихоокеанского отряда наших боевых кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», а также недавно прошедшего глубокую модернизацию и перевооруженного в носителя знаменитых высокоточных крылатых ракет «Калибр» фрегата «Маршал Шапошников» (изначально — большого противолодочного корабля проекта 1155 типа «Удалой»).