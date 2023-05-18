Военное обозрение

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Финны уже в Карелии, а карелы давно в Финляндии

Финны уже в Карелии, а карелы давно в Финляндии

На фото, открывающем это интервью – павильон социалистической Карелии на ВДНХ, и когда его строили, воссоединение с Финляндией вряд ли кого-то могло напугать.

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