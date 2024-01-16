С двойным злом: как не напороться на мошенников при покупке жилья

По оценкам агентств недвижимости, ежегодно от 3 до 5% покупателей оказываются в суде. И Верховный, и Конституционный суд порой встают на сторону граждан, если сделка была проведена ими вполне добросовестно.
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