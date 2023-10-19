Эксперт дала советы по защите денежных средств от инфляции

Чтобы накопленные денежные средства не обесценились, следует подумать об их сохранении. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», как можно защитить деньги от инфляции.
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