Перед началом в Омске отопительного сезона в регион вернутся дожди. С воскресенья на части территории региона начнется похолодание.
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Перед началом в Омске отопительного сезона в регион вернутся дожди. С воскресенья на части территории региона начнется похолодание.