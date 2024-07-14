Fox News: В Конгрессе США проверят информацию об отказе усилить охрану Трампа

Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения о том, что кандидату в президенты США Дональду Трампу отказали усилить охрану со стороны Секретной службы незадолго до митинга в штате Пенсильвания.
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