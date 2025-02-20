«Ман Сити» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, Беллингем дисквалифицирован на 2 матча, ничья «Ливерпуля», пента-трик в КХЛ, «Зенит» покупает Зделара, Ротенберг получил благодарность от Путина и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
Спартак выиграл(2-1) контрольную у Торпедо. Впечатление от новичков самое положительное,они все вышли на второй тайм.Солари-класс! И справа,и слева,и в центре атаки,еще и в обороне полезно отыграл,в жесткие стыки входил без боязни.Теперь непонятно,кто у нас главный двигатель атак будет,пожалуй,Солари,ничем не хуже Барко,что радует,есть второй сильный игрок в средней линии. Хорош был и Помазун,уверенный,надежный,а какой мяч потащил из &quot;паутины&quot;-загляденье! Есть скорость в атаках и прессинг,но и сумбура достаточно. Продолжаем готовиться.
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