Семин: «Захаряну надо спрашивать себя: как же так, я в «Динамо» был одним из лучших, а тут не могу попасть в старт»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о том, что нужно делать российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну, чтобы чаще выходить на поле за испанский клуб.
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