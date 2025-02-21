Семин: «Захаряну надо спрашивать себя: как же так, я в «Динамо» был одним из лучших, а тут не могу попасть в старт»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о том, что нужно делать российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну, чтобы чаще выходить на поле за испанский клуб.