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OpenAI и Anthropic бьют тревогу: ИИ-атаки станут массовыми через месяцы

OpenAI и Anthropic бьют тревогу: ИИ-атаки станут массовыми через месяцы

OpenAI и Anthropic бьют тревогу: ИИ-атаки станут массовыми через месяцы Более 100 компаний, включая разработчиков ChatGPT и Claude, подписали открытое письмо с призывом к срочному укреплению киберзащиты — «у нас есть ограниченное окно», предупреждают авторы, а следующими целями могут стать больницы, системы водоснабжения и энергосети.

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