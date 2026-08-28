OpenAI и Anthropic бьют тревогу: ИИ-атаки станут массовыми через месяцы Более 100 компаний, включая разработчиков ChatGPT и Claude, подписали открытое письмо с призывом к срочному укреплению киберзащиты — «у нас есть ограниченное окно», предупреждают авторы, а следующими целями могут стать больницы, системы водоснабжения и энергосети.
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