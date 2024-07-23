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Кроссоверы в Street Fighter 6 и MultiVersus, DLC для Punch Club 2, клятва создателя Stardew Valley…

Кроссоверы в Street Fighter 6 и MultiVersus, DLC для Punch Club 2, клятва создателя Stardew Valley…

Хэйхачи вернётся в Tekken 8, Тэрри Богард (из Fatal Fury) появится в Street Fighter 6, Битлджус и самурай Джек врываются в MultiVersus, Punch Club 2 получила первое DLC, создатель Warframe выразил мнение о закрытии игр-сервисов, DLC и обновления для Stardew Valley никогда не станут платными, тестирование большого апдейта .

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