С праздником! Крым отмечает День народного единства

4 ноября Россия отмечает один из главных государственных праздников – День народного единства. Традиционно во всех регионах страны, в том числе в Крыму, проходят разнообразные мероприятия: выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии.
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