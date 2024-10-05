Новая программа льготного автокредитования: что меняется?

Минпромторг РФ намерен с 2025 года внести изменения в программу льготного автокредитования: программу хотят распространить на электромобили без учета балльной системы оценки локализации, но с условием «использования критических компонентов российского производства».
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