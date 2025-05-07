В Архангельской области обсудили важные вопросы с Федерацией профсоюзов

В регионе прошла встреча, на которой обсудили актуальные проблемы трудящихся. Среди них — низкий уровень оплаты труда работников лесного хозяйства, новые меры поддержки пожарных, дефицит кадров в ряде отраслей.
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