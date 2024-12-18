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PSYСHOLOGY & FUN

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  • Александр Маркитанов
    лучше воздержатьсяЧтo думaeтe
  • Кот Рыжый
    Это когда же женщины сомневались в своей красоте?!!! Принцессами себя считают с дет. садика! Психика женщин другая!--...#юмор #смешное #п...
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    Супруг приходит с работы, крупный руководитель, много дел! Ужинают, голова забита цифрами и вдруг жена спрашивает: - ...- Я cегoдня не вы...
#юмор #смешное #приколы

#юмор #смешное #приколы 🤣.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Это когда же женщины сомневались в своей красоте?!!! Принцессами себя считают с дет. садика! Психика женщин другая!--НУ И ЧТО У ЛЕНКИ ДЛИННЫЕ И СТРОЙНЫЕ НОГИ?! ЗАТО У МЕНЯ ГЛАЗКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ!--НУ И ЧТО У НАТАШКИ БЮСТ  3 РАЗМЕРА СМОТРИТ В ПОТОЛОК?! ЗАТО У МЕНЯ ВОЛОСЫ ГУСТЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ!--НУ И ЧТО У ЛЮДКИ ТАЛИЯ ОСИНАЯ?! А У МЕНЯ ГУБКИ ПОЛНЫЕ!........Превозносить себя и игнорировать красивых подруг, заложено у женщин эволюцией! А  в современное время отшлифовано косметическими салонами! Мой дед говорил:- девку на речке надо искать! Там всё видно! И штукатурка  у них  смыта в этот момент!
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