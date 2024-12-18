юмор #смешное #приколы 🤣.

Кот Рыжый

Это когда же женщины сомневались в своей красоте?!!! Принцессами себя считают с дет. садика! Психика женщин другая!--НУ И ЧТО У ЛЕНКИ ДЛИННЫЕ И СТРОЙНЫЕ НОГИ?! ЗАТО У МЕНЯ ГЛАЗКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ!--НУ И ЧТО У НАТАШКИ БЮСТ 3 РАЗМЕРА СМОТРИТ В ПОТОЛОК?! ЗАТО У МЕНЯ ВОЛОСЫ ГУСТЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ!--НУ И ЧТО У ЛЮДКИ ТАЛИЯ ОСИНАЯ?! А У МЕНЯ ГУБКИ ПОЛНЫЕ!........Превозносить себя и игнорировать красивых подруг, заложено у женщин эволюцией! А в современное время отшлифовано косметическими салонами! Мой дед говорил:- девку на речке надо искать! Там всё видно! И штукатурка у них смыта в этот момент!