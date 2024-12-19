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BAIC представит три новых модели в России в 2025 году

BAIC представит три новых модели в России в 2025 году

Компания BAIC в 2025 году планирует представить в России три новые модели внедорожной линейки BJ. Об этом 19 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.

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